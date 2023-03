Gianni Morandi torna con il nuovo album 'Evviva!'

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Quando andrò in paradiso metteranno in sottofondo Fatti mandare dalla mamma", scherza Gianni Morandi, presentando oggi a Milano il nuovo album Evviva! In uscita il 3 marzo. Nel nuovo lavoro, ci sono 5 brani scritti da Jovanotti compreso quello che dà il titolo all'album, che Morandi suonerà dal vivo nei palasport nel tour in partenza da Rimini il 10 marzo. Sul palco - a Milano con Sangiovanni - canterà anche la versione 2.0 della sua canzone più famosa "Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte'. "Quando andrò in paradiso metteranno in sottofondo Fatti mandare dalla mamma", scherza Gianni. "Di canzoni ne ho fatte tante, ma tutti mi ricordano per questa, le bisnonne l'hanno cantata alle nonne ed è arrivata fino ai bambini, a un certo punto l'ho tolta dalla scaletta dei concerti, ma la gente ci rimaneva male, alla fine - sorride - l'ho dovuta rimettere, sennò la cantavano loro".

(ANSA).