Alice canta Battiato, dal 15 al via il tour "Eri con me"

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Dopo l'uscita del disco "Eri con me", con sedici canzoni di Franco Battiato, prende il via il 15 marzo il tour nei teatri italiani "Eri con me Alice canta Battiato", in trio con Carlo Guaitoli, per 20 anni collaboratore di Battiato. al pianoforte e Chiara Trentin a violoncello. Il tour arriverà prima nei teatri di tutta Italia e poi nelle location open air, con date che arrivano fino a luglio. Il nuovo live tour 2023, che continua con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come "Da Oriente a Occidente" e "Sui giardini della preesistenza", e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come "La cura", canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980, e che hanno scritto insieme, come "Per Elisa", i loro duetti tra cui "I treni di Tozeur" e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come "Veleni" e "Eri con me", che dà il titolo all'album e al tour. Alice ha ricevuto il Premio Tenco 2022 alla Carriera. "Eri con me" è il primo album dell'artista pubblicato da BMG. La Produzione esecutiva dell'album è di Francesco Cattini/Elisa Sitta Imarts. (ANSA).