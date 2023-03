Santa Cecilia, Juraj Valcuha per Liszt e Šostakovič

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il Concerto per pianoforte n. 2 di Liszt con lo svizzero Francesco Piemontesi alla tastiera e la Sinfonia n. 8 di Šostakovič. Sono le due composizioni con le quali il direttore d'orchestra slovacco Juraj Valčuha torna a Santa Cecilia il 2 marzo alle 19:30 per la Stagione Sinfonica (repliche il 3 alle 20:30 e il 4 alle 18:30). Il giovane maestro, che ha debuttato con l'Accademia Nazionale nel 2011 ed è direttore musicale della Houston Symphony, del San Carlo di Napoli nonché Primo Direttore Ospite dell'Orchestra del Konzerthaus di Berlino, aprirà la serata con il Secondo Concerto per pianoforte di Liszt, definito dal suo Autore un Concert Symphonique, composto a Weimar sul finire degli anni Quaranta e lì eseguito, dopo avere subito diverse revisioni, nel gennaio del 1857.

Piemontesi, considerato da Martha Argerich "un pianista meraviglioso, appassionato e intelligente", è un riconosciuto interprete delle musiche di Liszt. Nella seconda parte del concerto Valčuha, che in Russia ha perfezionato i suoi studi di direzione d'orchestra, affronterà l'Ottava Sinfonia del russo Dmitrij Šostakovič, scritta nel 1943, anno della sconfitta dell'armata tedesca a Stalingrado. "Questa nuova composizione - spiegò il musicista - è il tentativo di guardare al futuro, verso un tempo dopo la guerra. La contiene molti conflitti interiori, tragici e drammatici, ma nel complesso è una composizione ottimistica e affermativa nei confronti della vita''. La prima esecuzione ebbe luogo a Mosca il 9 settembre 1943, con l'Orchestra Sinfonica dell'URSS diretta da Evgenij Mravinskij, che fu anche il dedicatario della composizione.

