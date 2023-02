Oper! Awards 2023, Noseda miglior direttore d'orchestra

(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - Il maestro Gianandrea Noseda, direttore musicale generale dell'Opera di Zurigo dal 2021, è stato premiato come "Miglior direttore d'orchestra" dalla giuria dell'Oper! Awards 2023, l'unico premio tedesco internazionale per l'opera. "È noto da tempo che Noseda è uno specialista del repertorio operistico italiano, oltre ad avere un talento per le opere francesi e russe. Ora sta anche mostrando il suo lato migliore come esperto di Wagner al Teatro dell'Opera di Zurigo", ha commentato l'Opera House della città elvetica, dove il maestro ha avviato una nuova produzione della tetralogia dell'Anello del Nibelungo di Wagner. Oltre al suo lavoro a Zurigo, Noseda è anche direttore musicale della National Symphony Orchestra (Nso) di Washington e direttore ospite principale della London Symphony Orchestra.

