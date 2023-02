Morandi, alla Maratona di Bologna festeggeremo Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - "Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni proprio sabato 4 marzo e domenica 5 marzo a Bologna ci sarà la maratona. Sarà bellissimo esserci perché festeggeremo tutti insieme il compleanno di Lucio, che ci sta guardando da lassù e magari si sta facendo una risata". È quanto ha detto Gianni Morandi, legato a Dalla da un profondo sodalizio artistico e da una forte amicizia e runner appassionato, partecipando alla presentazione della Bologna Marathon, in programma per il 5 marzo nel capoluogo emiliano e dedicata proprio al cantante bolognese scomparso nel 2012. "Dento di me Lucio non se n'è mai andato - ha aggiunto Morandi -. Lucio c'è, è in ogni angolo. Quando sono in giro mi immagino che esca da un portone e mi dica 'ehi fratello', oppure si metta a chiacchierare con le persone. La Bologna Marathon sarà una bella occasione per ricordarlo".

Morandi ha apprezzato anche "la fusione tra la maratona e la Runtuneup che ho corso almeno 16-17 volte da quando è nata nel 2002. Non sono per niente allenato - ha concluso sorridendo - ma la forza per correre 4 o 5 km la troveremo". (ANSA).