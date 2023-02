Mischa Maisky a Roma, le Suites per violoncello di Bach

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il grande violoncellista Mischa Maisky torna con il suo prezioso Montagnana del '700 a suonare per il pubblico dell'Accademia Filarmonica Romana il 2 marzo al Teatro Argentina alle 21 le Suites per violoncello solo di Bach.

Capolavori della musica veri e propri "monumenti" che il musicista lettone ha eseguito in concerto molte volte e inciso in tre registrazioni nel corso della sua lunga carriera. Le Suites, ha detto, sono "un grande diamante, con tante sfaccettature diverse che riflettono la luce in innumerevoli modi".

Nella serata romana eseguirà la n. 1 in sol maggiore BWV 1007, la n. 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010 e la n. 5 in do minore BWV 1011, completando il ciclo avviato nella stagione precedente. Impossibile stabilire una cronologia esatta delle Suites, mancando datazioni e manoscritto originale. Si presume siano state concepite prima o dopo le Sonate e Partite per violino solo. Molti studi indicano il 1720 come periodo più probabile, quando Bach era in procinto di trasferirsi a Lipsia.

Le sei Suites sono rimaste sconosciute sino agli inizi del '900, quando il violoncellista catalano Pablo Casals, appena tredicenne, in un negozio di Barcellona scoprì un'edizione usata della partitura. Dopo anni di studio, esecuzioni e continue ricerche, l'opera bachiana sale alla ribalta internazionale. Nel 1930 Casals deciae di registrare tutte le partiture, svelando la bellezza di queste pagine, equilibrio perfetto, fra sperimentazione e tradizione, con una spiccata forza espressiva. Unico violoncellista al mondo ad aver studiato sia con Mstislav Rostropovič sia con Gregor Piatigorsky, Maisky è artista di fama mondiale, ospite fisso nei maggiori festival internazionali e ha collaborato con i direttori e i musicisti più illustri. Nel 2021 è stato nominato Accademico Onorario di Santa Cecilia e ha ricevuto il premio Honorary Fellow dell'Accademia di musica e danza di Gerusalemme. A partire dalla stagione 2022/23 è nominato solista onorario della Filarmonica Toscanini di Parma. (ANSA).