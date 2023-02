La Musica di Gramatica ai Musei Reali di Torino

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Il Concerto a due figure di Antiveduto Gramatica (1569-1626), recentemente acquistato dal ministero della Cultura - Direzione Generale Musei, entra a far parte della raccolta dei Musei Reali di Torino. La tela, accostata al Suonatore di tiorba, ricompone l'impianto figurativo del dipinto La Musica, registrato nel 1627 nell'inventario della raccolta romana del cardinale Francesco Maria Del Monte, grande collezionista di Caravaggio e di Gramatica. Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023, i due capolavori riuniti dopo quattro secoli sono eccezionalmente esposti al primo piano della Galleria Sabauda, in una delle sale dedicate ai maestri caravaggeschi e recentemente riordinate.

Le due tele saranno nuovamente presentate al pubblico, dopo approfondite indagini diagnostiche, alla mostra "La Musica di Antiveduto Gramatica e la collezione Falletti di Barolo", in programma dal 9 giugno al primo ottobre al secondo piano della Galleria Sabauda di Torino. (ANSA).