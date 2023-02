Fenice Venezia, collaborazione con fumettista Luca Raimondo

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Con una vignetta dedicata a Giuseppe Garibaldi prende il via la collaborazione tra la Fondazione Teatro La Fenice e Luca Raimondo, fumettista salernitano, classe 1972, che con le sue strisce puntellerà l'attività di comunicazione grafica e social del lirico veneziano.

Proprio il 28 febbraio del 1867, in occasione della messinscena dell'opera Matilde di Shabran e del ballo Flik e Flok, il pubblico veneziano acclamò Garibaldi e il principe Amedeo, presenti in sala pochi mesi dopo la liberazione della città dall'esercito austriaco. Il primo lavoro di Raimondo sarà dedicato proprio a questa ricorrenza: una 'striscia' che ricostruisce l'evento della storia del Teatro.

Luca Raimondo ha iniziato la sua carriera di disegnatore nel 1995 con la storia breve 'La zona morta' pubblicata sull'Intrepido. Successivamente ha collaborato, oltre che con diversi editori francesi, anche con la Scuola italiana di Comix, La Gazzetta dello Sport e con la Rai. All'attività di disegnatore di fumetti alterna quella di illustratore realizzando locandine, copertine e illustrazioni nel campo dell'editoria e della produzione teatrale.

Dopo la striscia dedicata a Garibaldi, Raimondo continuerà a creare vignette in concomitanza dei progetti del Teatro veneziano dedicati agli 'under 35'. (ANSA).