Arena Verona, Enrico Onofri dirige Mozart e Haydn

(ANSA) - VERONA, 28 FEB - Maestro italiano dalla carriera internazionale, Enrico Onofri, direttore musicale de La Toscanini, fa il suo esordio a Verona alla testa dell'Orchestra di Fondazione Arena al teatro Filarmonico di Verona, con musiche di Mozart e Haydn, nel secondo concerto della stagione sinfonica, il 3 e 4 marzo.

Solista è il primo flauto dell'Orchestra, Pier Filippo Barbano. Apre il concerto l'opera "Mitridate, Re di Ponto" in tre atti di Mozart, di cui viene proposta la breve Sinfonia (Ouverture) in Re maggiore. Nella stessa tonalità è il Secondo concerto per flauto e orchestra, del 1778. Il programma è concluso dalla Sinfonia n. 100 in Sol maggiore che Haydn scrisse per Londra nel 1794.

Onofri, maestro italiano dalla formazione spiccatamente classica e barocca e dalla carriera internazionale, con diversi incarichi stabili in Italia e all'estero, fra cui la Filarmonica Toscanini. La Stagione Sinfonica areniana prosegue con altri percorsi musicali che abbracciano oltre quattro secoli. (ANSA).