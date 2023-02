Sanremo: disco di platino per Mengoni, Lazza e Mr. Rain

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - A due settimane dalla fine del festival di Sanremo, i brani in gara conquistano certificazioni su certificazioni. Questa settimana Marco Mengoni con Due Vite, Lazza con Cenere e Mr. Rain - che ha annunciato il tour estivo - con Supereroi (rispettivamente primo, secondo e terzo classificato al festival) raggiungono il traguardo del disco di platino.

Elodie con il brano Due, Tananai con Tango, Colapesce Dimartino con Splash, Coma_cose con L'Addio e Rosa Chemical con Made in Italy sono invece certificati Disco d'Oro. Così come Ultimo che è Oro sia per il singolo Alba che per l'album (a una settimana dall'uscita) che porta lo stesso titolo. (ANSA).