Nesli, esce il nuovo album Nesliving Vol. 4 Il seme cattivo

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - A distanza di tre anni dal suo ultimo disco, viene pubblicato da Artist First il 10 marzo, sulle piattaforme digitali, "Nesliving Vol. 4 - Il Seme Cattivo", l'undicesimo album in studio di Nesli. L'artista torna con il suo nuovo progetto discografico: pieno di vita, dolore, sangue e sudore; ma anche un disco libero, profondo e autentico, prodotto per interezza da Nesli con la collaborazione di Prince Vibe.

Viviamo in un mondo in cui il fallimento non è socialmente accettato e in quest'ultimo lavoro Nesli vuole mettere al centro chi non fa sempre gol nella vita ed esprimere attraverso le sue canzoni quanto sia fondamentale sbagliare per poter imparare, rialzarsi e ripartire. Demolizione e ricostruzione si intrecciano in queste 22 tracce, alcune soliste alcune realizzate in featuring con artisti stimati e ammirati da Nesli: Davide Shorty, Zoelle, Maruego, Jack The Smoker, Hanami, Raige.

Nesli commenta così della propria opera: "Nesliving è un mixtape che nasce dall'esigenza di racchiudere la mia vita dentro le canzoni. Siamo al quarto volume e il primo risale al 2008. Questo volume racconta gli ultimi 3 anni, fatti di cambiamenti e domande, qui ho cercato di darmi un po' di risposte. È un progetto musicale libero da strategie e tendenze, dalla ricerca spasmodica di un singolo da passare in radio, è un disco crudo e sincero, forse troppo. Consiglio di ascoltarlo in cuffia perché è un disco che parla all'anima e perché ci sono degli episodi in cui il rumore del contesto è importante quanto il messaggio stesso. Scrivo canzoni sospese, sono estraneo nel mio stesso ambiente, un outsider dal giorno zero, non rappresento nessun movimento se non me stesso, ecco perché il seme cattivo".

La pubblicazione di "Nesliving Vol. 4 - Il Seme Cattivo" segue il nuovo progetto di Nesli che ha avuto inizio a fine dicembre 2021, con la pubblicazione in digitale di "Ego", il suo primo disco, cui ha fatto seguito, l'11 febbraio, l'uscita sulle piattaforme di "Nesliving Vol. I", album che l'artista descrive come il primo volume del suo testamento. (ANSA).