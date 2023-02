LAURA30, partita da New York festa per 30 anni carriera Pausini

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - È partita a mezzanotte dall'Harlem's World - Famous Apollo Theater di New York, la ventiquattro ore per festeggiare i 30 anni di carriera di Laura Pausini.

Puntualissima a mezzanotte spaccata, orario italiano (le 18 di New York) l'Harlem's World-Famous Apollo Theater si è acceso sulla prima nota de "La Solitudine", il brano che proprio trent'anni fa ha regalato a Laura il successo sul palco dell'Ariston e ha dato il via ad una formidabile carriera. Il concerto è poi proseguito con i brani più celebri, eseguiti in italiano, inglese, spagnolo e portoghese, che hanno segnato la prima decade della sua carriera.

"Volevo festeggiare in un modo nuovo, cercando di raggiungere io le persone che di solito raggiungono me. Ho verificato tante possibilità di città nel mondo ma ci tenevo a festeggiare in 24 ore e quando ho capito che sarei riuscita a concretizzarlo partendo da New York, poi andando a Madrid e atterrando a Milano, ho capito che tutto aveva un senso. Ho iniziato in Italia cantando in italiano (Milano) poi ho cantato in spagnolo grazie alla Spagna (Madrid) e infine l'America che mi permette grazie a New York di cantare nelle 5 lingue che ho imparato grazie ai miei viaggi e al mio lavoro, a New York da sempre trovo un pubblico multi etnico che mi permette idealmente di salutare tutti gli Stati americani del nord e del sud".

Dopo l'Harlem's World-Famous Apollo Theater di New York saranno il The Music Station di Madrid e il Teatro Carcano di Milano ad ospitare le tappe di #LAURA30. Altre due decadi da celebrare in musica, con altre special performance.

#LAURA30 è solo il primo grande appuntamento del 2023 di Laura Pausini che, a distanza di cinque anni dal suo ultimo tour e dopo aver annunciato l'Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza De España a Siviglia, ha in serbo moltissime sorprese per i suoi fan. (ANSA).