Intero catalogo di George Harrison su Apple Music

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Per celebrare l'80/o anniversario dalla nascita di George Harrison, il 25 febbraio, Dark Horse/BMG ha pubblicato l'intero catalogo dell'artista in Audio Spaziale in esclusiva su Apple Music.

"A 22 anni dalla sua scomparsa, per quello che sarebbe stato il suo 80° compleanno, sono felicissimo di annunciare che stiamo riportando il catalogo musicale di mio padre a casa, alla Dark Horse Records, la società che ha fondato nel 1974. Non vediamo l'ora di pubblicare i migliori lavori e speriamo che i fan si uniscano a noi nelle più profonde immersioni nei nostri archivi mentre continuiamo a far crescere la sua eredità attraverso la nostra partnership con BMG, a partire dalla pubblicazione dell'intero catalogo in Audio Spaziale, per la prima volta, su Apple Music - ha dichiarato il figlio di Harrison, Dhani -.

Sfrutteremo inoltre questa opportunità per realizzare tutti i vinili personalizzati e limitati che riusciremo. Buon 80/o compleanno papà!!! Ti vogliamo sempre bene".

"Sono sempre stato attratto dalle nuove tecnologie che mi danno gli strumenti per far emergere il pieno potenziale della musica su cui lavoro - racconta Paul Hicks, ingegnere audio e responsabile del missaggio -. Ho usato la mia esperienza e la mia passione per creare una fedele riproduzione in Audio Spaziale della musica di George che rimanga aderente alle registrazioni originali pur abbracciando questa tecnologia all'avanguardia. Spero che sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati apprezzeranno ciò che abbiamo fatto. L'importante è rendere giustizia alla visione dell'artista". (ANSA).