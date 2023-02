Alessandra Ferri, festeggio 40 anni di carriera a Regio di Parma

(ANSA) - PARMA, 27 FEB - Una carriera sulle vette della danza internazionale, dall'ingresso al Royal Ballet di Londra al Teatro alla Scala, iniziata ormai quarant'anni fa: la quasi sessantenne Alessandra Ferri racconta il suo viaggio artistico il 4 marzo alle 20.30 al Teatro Regio di Parma, con "L'Heure Exquise", variazioni su un tema di Samuel Beckett "Oh, les beaux jours", con le coreografie di Maurice Béjart riprese da Maina Gielgud. A condividere con lei il palcoscenico, Thomas Whitehead, danzatore del Royal Ballet di Londra. Le scene sono di Roger Bernard, le luci di Maina Gielgud e Marcello Marchi, i costumi di Luisa Spinatelli. Composta nel 1998 per Carla Fracci e Micha Van Hoecke e ispirata al dramma Giorni felici di Samuel Beckett, sulle musiche di Anton Webern, Gustav Mahler, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Lehar, il balletto di Béjart ha come protagonista una ballerina âgée che, dopo aver raggiunto l'apice del successo internazionale, vaga tra i ricordi più felici della sua lunga carriera. La scelta di questa coreografia, da parte di Alessandra Ferri, non è stata casuale: "Per celebrare e festeggiare i quarant'anni dall'inizio della mia carriera - racconta infatti l'étoile - cercavo un ruolo significativo, mai interpretato, giusto ed emozionante per l'artista che sono ora.

Riordinando il mio archivio ho trovato una pagina che parlava di un lavoro di Maurice Béjart basato sullo straordinario testo di Samuel Beckett, Giorni Felici. Un caso? Mi piace pensare piuttosto a un segno, una concatenazione di date, anniversari, emozioni: ho scoperto che nel 2021 sono stati 60 anni da quando Beckett scrisse la piéce. Il ruolo della protagonista, immaginato da Béjart è assolutamente fantastico, la sua Winnie è una ballerina âgée che nella sua malinconica solitudine vive nei gioiosi ricordi dei suoi giorni felici, il suo Willy è un suo ex-partner e la famosa collina di sabbia che la sommerge è una montagna di vecchie scarpette da punta. Non ho avuto dubbi, ho sentito che era quello il ruolo che cercavo", ha concluso Ferri.

