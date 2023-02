Show Rihanna al Super Bowl troppo sessuale, oltre 100 reclami

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - La sensazionale performance di Rihanna allo show dell'intervallo all'ultimo Super Bowl e durante la quale ha annunciato anche la sua seconda gravidanza non è stata gradita da tutti. Secondo quanto scrivono i media americani la Commissione federale per le comunicazioni (Federal Communications Commission), organo di controllo, ha ricevuto oltre cento reclami perché lo show di 13 minuti è stato definito troppo sessuale. Nel mirino sono finite le coreografie e i testi delle canzoni.

"Quest'anno - si legge in uno dei reclami - lo show dell'intervallo è stato così indecente che sono stato costretto a spegnere la tivù a causa del contenuto pornografico". Un altro obietta che era totalmente inadatto ai bambini.

Quello di Rihanna non è stato l'unico show a ricevere dei reclami, l'anno scorso la performance di Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J Blige, Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar ne ebbe 33, nel 2020 l'esibizione di Shakira e Jennifer Lopez superò i 1300. Ma la palma d'oro spetta a quella di Janet Jackson e Justin Timberlake nel 2004, quando si verificò il famoso incidente che lasciò la Jackson a seno scoperto. In quel caso fioccarono 540 mila reclami. E quest'anno i riflettori saranno puntati su Rihanna anche durante la 95/a edizione degli Oscar che si svolgerà il 12 marzo. RiRi canterà infatti 'Lift Me Up', uno dei brani della colonna sonora del film 'Black Panther: Wakanda Forever'. Il brano è anche candidato per la categoria 'miglior canzone originale' ed è in competizione con Lady Gaga la quale aspira alla statuina con 'Hold My Hand' dal film 'Top Gun: Maverick'. (ANSA).