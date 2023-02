Mañana Será Bonito di Karol G, anche un duetto con Shakira

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La superstar latina KAROL G ha pubblicato il suo quarto album in studio, "Mañana Será Bonito" (in italiano "Il domani sarà bellissimo"). L'album arriva accompagnato da un videoclip e da una collaborazione importante: il nuovo singolo "TQG" con SHAKIRA. Le due artiste femminili latine più ascoltate al mondo, entrambe di origine colombiana, duettano in una collaborazione esplosiva: "TQG" sta per "Te Quedo Grande (Too big For You)" ed è una canzone pop/reggaeton, un inno alle donne e al lasciare andare la rabbia, in cui le due superstar si rialzano e si spalleggiano, dopo che le rispettive storie d'amore sono finite male. Il video è già da record: oltre 3 milioni di visualizzazioni in poco meno di 4 ore.

Il nuovo album è molto personale - "c'è molto di me stessa (Carolina) piuttosto che di Karol G", dichiara l'artista - e darà modo di conoscerla più da vicino e di immedesimarsi nel suo vissuto. Invece del "machismo" tipico del reggaeton, KAROL offre una visione sinceramente positiva sulla sensualità femminile. I messaggi dell'album ruotano intorno ai concetti di perdono, guarigione, accettazione, conquista della consapevolezza di sé e delle proprie scelte e di empowerement femminile. "Mañana Será Bonito" è un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni che Karol ha provato durante un momento di transizione nella propria vita, simboleggiato anche dal cambio di colore dei capelli della popstar dal blu al rosso. Rabbia, tristezza, abbandono, conquista della consapevolezza di sé, dolcezza e sensualità si fondono nei brani dell'album. Il titolo, infine, è un messaggio di speranza e di incoraggiamento: non importa se si sta vivendo un brutto momento, dopo tutto ciò che si sta provando, il domani arriverà e sarà bellissimo. Il disco contiene molti duetti, fra cui quello con Shakira, Sean Paul, Quevedo, Justin Quiles, Romeo Santos e importanti collaborazioni con produttori del calibro di Ovy on the Drums, FINNEAS (fratello di Billie Eilish e vincitore di 8 Grammy Awards) e Linda Goldstein. Nelle varie tracce, si segnala il brano "Carolina" che contiene un sample di "Morenamia" di Miguel Bosè. (ANSA).