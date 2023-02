Leo Gassmann, La Strada per Agartha, ripartiamo da noi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Un viaggio "nel quale ripartiamo da noi, dall'idea che insieme, possiamo vincere l'oscurità" di anni difficili, dalla pandemia alla guerra. E' fra le chiavi di lettura, dice Leo Gassmann all'ANSA del suo secondo album in studio, La strada per Agartha, in uscita dal 24 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (Virgin Records/Universal Music Italia), a tre anni dal primo, Strike, che era arrivato sull'onda della sua vittoria nel 2020 di Sanremo Giovani con Vai bene così.

Anche stavolta Gassmann ha portato prima il suo percorso al Festival con Terzo cuore (scritta, fra gli altri, insieme a Riccardo Zanotti del Pinguini tattici nucleari, coautore anche di un'altra delle 14 tracce dell'album, la pop rock Volo rovescio) e per la serata dei duetti il medley con un artista "che per me è un amico e un maestro", Edoardo Bennato: "Insieme abbiamo scritto anche un inedito che probabilmente uscirà più avanti". Gassmann ha affrontato il suo secondo Sanremo "con più maturità, sapevo già quanto sarebbe stata intensa l'emozione che si prova ma il festival ogni volta ti sorprende".

Il concept album dà forma al sogno "di far musica con i propri amici per comunicare in una maniera diversa, cercando altre sonorità rispetto a quelle a cui siamo abituati". Ad aprire e chiudere l'album è la voce di Massimo Dapporto, con la versione rivisitata da Giancarlo Scarchilli ad hoc di una sua poesia che fa da intro: "Ascoltando Massimo, credi per un attimo che esista un mondo senza guerre, disparità dove si è liberi di essere quello che si è". Al viaggio dell'album partecipano, oltre a Zanotti, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale co-autore di "Siamo a metà"; Giovanni Caccamo per "La mia libertà"; in "Figli dei Fiori c'è il cantautore indiano Raul Kamble; Without you, in inglese, è con la band britannica Will & The People. Gem Archer e Andy Bell, chitarrista e bassista di Noel e Liam Gallagher e J. Sharrock dei Gorillaz suonano in 'Maledizione'. Inoltre il giovane cantautore si immerge in canzoni che ama, proponendo con Edoardo Bennato in "Io vorrei che per te", 'Lunedì' con L'Ennesimo e con Matteo Costanzo "In un addio'. C'è anche un omaggio a Lucio Dalla con 'Caro Lucio'. (ANSA).