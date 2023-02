Biagio Antonacci di nuovo in tour a maggio

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Biagio Antonacci riparte in tournè. Dal 4 maggio riprende infatti "Palco Centrale Tour" con l'aggiunta di una quarta data a Bari per mercoledì 17 maggio.

Dopo il successo della prima serie di concerti ,che lo scorso autunno lo ha riportato sul palco dopo più di 3 anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo, il musicista sarà nuovamente protagonista dei più importanti palazzetti di tutto il paese. Agli otto concerti già in calendario, di cui il primo a Padova il 4 maggio, poi ad Assago (il 6 maggio), Mantova (l'11), Rimini (il 13), Bari (il 16), Reggio calabria (il 23), Eboli (il 25) e Livorno (il 27), si aggiunge quindi il nuovo live al Palaflorio di Bari del 17 maggio.

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che danno vita ad uno show all'insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come "Convivendo", "Non so più a chi credere", "non è mai stato subito", "Vivimi", "Sognami", "Iris" e molto altro. (ANSA).