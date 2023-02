La Bayadère, all'Opera di Roma il nuovo balletto firmato Pech

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sono cresciuto con questo balletto.

È stata la prima produzione cui ho preso parte appena entrato nel Corpo di Ballo dell'Opéra di Parigi e ho avuto la possibilità di vedere Rudolf Nureyev lavorare a questa sua ultima creazione per la compagnia parigina". Il coreografo Benjamin Pech parla così della sua nuova Bayadère che porta al Teatro dell'Opera di Roma a partire dal 25 febbraio. Lo spettacolo segna il debutto al Teatro Costanzi di due ospiti illustri come Olga Smirnova e Victor Caixeta, lei russa e lui brasiliano, entrambi approdati all'Het Nationale Ballet di Amsterdam dopo aver lasciato la Russia in seguito all' invasione dell'Ucraina. Protagonisti anche Jacopo Tissi e Maia Makhateli, già apprezzati dal pubblico romano, oltre a étoiles, primi ballerini, solisti, Corpo di Ballo e allievi della Scuola di Danza dell'Opera di Roma. Sul podio dell'orchestra della fondazione capitolina il maestro Kevin Rhodes. La Bayadère è un balletto epico, uno spettacolo ambizioso con numerosi cambi di scena, spiega Pech. Il nuovo allestimento ha le scene di Ignasi Monreal, le luci di Vinicio Cheli e i costumi di Anna Biagiotti. I protagonisti del balletto, la baiadera Nikija e il guerriero Solor, saranno interpretati da Olga Smirnova e Jacopo Tissi (25 e 28 febbraio), da Maia Makhateli e Victor Caixeta (1 e 2 marzo), dalle étoile dell'Opera di Roma Rebecca Bianchi e Alessio Rezza (26 febbraio). Completano il cast nel ruolo di Gamzatti l'étoile Susanna Salvi (25 e 28 febbraio, 1 e 2 marzo) e la solista Federica Maine (26 febbraio).

Ideato da Marius Petipa nel 1877 nello stile del Grand ballet per il Balletto Imperiale Russo di San Pietroburgo, La Bayadère è basato sul poema indiano Sakuntala: un melodramma con numerosi intrighi d'amore, gelosia e tradimento, protagonista la bella bayadère Nikija, amante segreta del principe guerriero Solor che, tradendola, sposerà la crudele e gelosa Gamzatti, la figlia del Raja. Dopo il debutto del 25 febbraio, sono previste quattro repliche, il 26 e 28 febbraio, il 1 e 2 marzo. Il 24 febbraio l' Anteprima Giovani è riservata agli under 26. (ANSA).