Renato Zero, torno in tour e faccio i conti con me stesso

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Una nuova tournée nei palasport per Renato Zero che partirà il 7 marzo con i concerti del suo 'Zero a Zero - Una sfida in musica'. Con un calendario fissato di ventitré concerti, da Firenze a Roma, passando per Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno ed Eboli, il cantautore romano torna in scena dopo i festeggiamenti dei 55 anni anni di carriera con i sei concerti-evento al Circo Massimo dello scorso autunno. "Torno con un nuovo tour attraverso il quale mi guarderò dentro - ha spiegato Renato Zero - per vedere se in tutti questi anni magari mi sono dimenticato di fare qualcosa. Sarà l'occasione per fare i conti con me stesso, ad un'età in cui finalmente mi sento di poter dire quello che voglio". Per la sua nuova sfida a suon di musica live, Zero ha annunciato anche sorprese e novità. (ANSA).