Sanremo domina classifiche, top ten nel segno del festival

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Cenere di Lazza è al primo posto questa settimana (dal 10 febbraio al 16 febbraio) in una classifica dei singoli Fimi-Gfk totalmente dominata dai protagonisti del festival di Sanremo. Al secondo posto troviamo il vincitore Marco Mengoni con Due Vite, con uno scambio di posizione di podio tra i due cantanti. Ma scendendo fino al ventesimo posto si vedono letteralmente trionfare i cantanti scelti da Amadeus per la gara sanremese. In terza posizione c'è Supereroi di Mr Rain, in quarta Il bene nel male di Madame, in quinta Tango di Tananai, in sesta Made in Italy di Rosa Chemical e Bdope. Ma non finisce qui, infatti settima è Elodie con Due, ottavi sono Colapesce & Dimartino con Splash mentre in nona posizione c'è Ultimo con l'Addio. Chiudono la top ten tutta in chiave festival Coma_Cose con il loro Duemilaminuti. Si prosegue nell'undicesima con la straordinaria performance sanremese, dove troviamo Mara Sattei e la sua Furore. Al dodicesimo posto Ariete con Polvere e al tredicesiomo Olly con Polvere. Solo al quattordicesimo posto troviamo un artista che non era in gara, ovvero Blanco con L'isola delle rose che pure è salito sul palco dell'Ariston per presentare questo brano con una perfomance che gli è costata anche una denuncia per aver distrutto il tappeto di fiori che lo accoglieva. La classifica continua nel segno di Sanremo coìn Mostro di gIANMARIA, poi Vivo di Levante e Parole dette male di Giorgia. Chiude la serie sanremese Un bel viaggio degli Articolo 31 in diciannovesima posizione. Ma la serie poi riprende più in basso nelle posizioni successive. Negli ultimi tre anni, secondo i dati Fimi, i dieci singoli della top ten sono stati sempre brani di Sanremo, cosa che non era accaduta negli anni precedenti. Nel 2014 erano stati 4, nel 2015 5, nel 2016 solo 3, nel 2017 e nel 2018 cinque, nel 2019 7 e nel 2020 9. Non sempre il brano vincitore, quest'anno quello di Marco Mengoni, è stato in classifica al primo posto: è accaduto nel 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2022.

Quanto ai vinili in prima posizione questa settimana c'è RUSH! dei Maneskin anche loro ospiti del palco di Sanremo. (ANSA).