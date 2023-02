'McDrive' nuovo singolo artista bolognese Rayan Seventeen17

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Artista con oltre dieci milioni di visualizzazioni su YouTube, 26 anni, nato a Bologna, Rayan Seventeen17 ha chiuso un accordo con Ada Music Italy by Warner Bros e da oggi il suo nuovo singolo 'McDrive' è disponibile in tutti i digital store. Il primo album autoprodotto nel 2021 ha superato i 7 milioni di streaming su Spotify, mentre il primo brano del nuovo percorso insieme alla Beat Sound e con la guida del manager Beppe Stanco, 'Quando parlo di te', ha oltrepassato il mezzo milione di visualizzazioni su YouTube ed oltre un milione e mezzo su Instagram.

Rayan Ramfar nasce a Bologna venerdì 17 maggio 1996 (da qui il nome Rayan Seventeen17) e negli anni è riuscito a costruirsi una solida fanbase. Ciò che lo differenzia è il suo stile unico nel mixare la freschezza del rap/hip hop alla poesia del pop da cantautore, usando spesso giochi di parole e citazioni riguardanti la cultura pop e gli slang in inglese uniti alla lingua italiana, creando immagini sempre nuove nell'ascoltatore e ritornelli con melodie originali che restano impresse. I testi raccontano di lui e delle sue storie d'amore. 'McDrive' è accompagnato da un videoclip in cui - spiega la produzione - "lo stile e la freschezza di Rayan danno una grande energia al montaggio con i suoi movimenti molto coinvolgenti in svariate location, con immagini notturne e diurne che raccontano la quotidianità di un artista che non è mai fermo e che vive la sua città". (ANSA).