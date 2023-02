Gianni Morandi feat. Sangiovanni, Fatti rimandare dalla mamma

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, la hit senza tempo di Gianni Morandi pubblicata nel 1963, che proprio quest'anno compirà esattamente 60 anni, è stata pubblicata in una nuova versione prodotta da Shablo. La nuova Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte 2.0, pubblicata il 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music, vede la collaborazione di uno degli artisti simbolo della Generazione Z, Sangiovanni.

Ad accompagnare la nuova Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte è da oggi disponibile un nuovo video con Morandi e Sangiovanni per la regia di Leandro Emede, che riprende esattamente il video originale del brano, con la ricostruzione esatta della coreografia, e con i protagonisti che duettano nella versione 2023 curata da Shablo, in abiti d'epoca.

Sangiovanni in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, trentanove certificazioni tra platino e oro, tra cui l'album d'esordio "Cadere Volare" (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022.

Morandi sarà impegnato con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti dello sport italiani - prodotto da Trident Music - che partirà a marzo da Rimini, per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. (ANSA).