Per carnevale sfilate e feste a Ostia e Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sfilate e feste nelle tante iniziative che animeranno sabato e domenica il Carnevale sul litorale romano, tra Fiumicino, Ostia ed Ostia Antica. Sabato 18 in scena il Carnevale ad Ostia con "Fiabe e Racconti di Mare": dalle 15 la parata pedonale, con associazioni del territorio, comitati, famiglie e ragazzi in maschera accompagnati da una selezione di artisti del Roma Buskers Festival. Il corteo partirà da via Giuliano SanGallo e, passando per il Pontile, arriverà a Piazza Anco Marzio, punto d'incontro della festa. Qui saranno diverse le attività dedicate ai più piccoli con laboratori organizzati dalle associazioni e spettacoli circensi.

Sempre sabato, dalle 14.30, il carnevale, con musica ed animazione, in piazza Gregoriopoli e piazza Umberto I, ad Ostia Antica, con i commercianti che offriranno dolci e sangria.

Sabato la parrocchia Stella Maris di Fiumicino organizza la festa di Carnevale per bambini, ragazzi e famiglie, con raduno alle 14.30 nel campo dell'oratorio: in programma animazioni, giochi, musica ed una sfilata delle maschere su un tratto di viale delle Meduse. Doppia festa a Focene: dalle 16 sul piazzale della parrocchia San Luigi Gonzaga, e poi la seconda edizione del "Carnevale di Focene", dalle 14 nell'Asd Atletico Focene, con la sfilata delle maschere. Il clou domenica 19: a Fiumicino, via Torre Clementina, lungo il porto canale, nel Borgo Valadier, su iniziativa della Pro Loco, il ritorno del tradizionale "Carnevale a Mare", alla 33esima edizione: dalle 10 alle 18 il tratto tra piazza Grassi e palazzo Noccioli sarà isola pedonale con mercatino artigianale ed a disposizione delle maschere, con animazione dalle 14.30 per i bambini. A Testa di Lepre, su iniziativa della Pro Loco, dalle 14.30 sfileranno i carri in una cornice di spettacolo ed animazione. Le 4 contrade si contenderanno il titolo di miglior carro e corteo. Ecco i temi che sfileranno: contrada borgo "La bella e la bestia"; contrada prataroni "Ghostbusters"; contrada malvicina "Il circo"; contrada colonnacce "Aladdin". (ANSA).