Marco Masini chiude il suo tour a Firenze

Marco Masini sceglie la sua Firenze per la chiusura del tour 'T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme': l'artista sarà in concerto mercoledì 19 luglio in piazza della Santissima Annunziata, ospite del Musart Festival 2023. Sarà, spiegano gli organizzatori del festival, "una serata ricca di sorprese, tra cui l'anteprima di un inedito che sarà contenuto nel nuovo progetto discografico, attualmente in lavorazione". 'T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme', si ricorda, è il tour nato dall'esigenza di Marco Masini di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l'hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera. Il tour è prodotto e organizzato da Concerto Music e Momy Records in collaborazione con Friends & Partners.

Il concerto di Marco Masini va ad aggiungersi ai già annunciati live di Roberto Bolle (15 luglio), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (17 luglio), Drusilla Foer (20 luglio) Paolo Conte (21 luglio), Madame (lunedì 24 luglio) e Stewart Copeland (25 luglio, con il progetto Police Deranged for Orchestra), tutti in piazza della Santissima Annunziata a Firenze per Musart Festival. (ANSA).