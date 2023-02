È morto Alberto Radius, chitarrista e fondatore dei Formula 3

È morto Alberto Radius, chitarrista, cantautore, produttore, fondatore dei Formula 3. Aveva 80 anni. A darne notizia la famiglia, con un testo diffuso anche sulla pagina Alberto Radius Fans Club di Facebook: "È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto".

Nato a Roma nel 1942, Radius inizia la sua carriera negli anni '50 con i White Booster, poi con la Premiata Forneria Marconi. Con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi fonda la Formula 3, prodotta dalla Numero Uno di Battisti, incidendo un brano dello stesso Battisti, Questo folle sentimento, tra i singoli più venduti in Italia. Il primo album, Dies irae, è del 1970; due anni dopo il chitarrista incide il primo album da solista, Radius.

Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Radius - insieme a Mario Lavezzi, Vince Tempera, Gianni Dall'Aglio, Bob Callero e all'altro ex Formula 3 Gabriele Lorenzi - fonda una nuova band, Il Volo. Nel 1976 arriva il secondo album solista, Che cosa sei; l'anno dopo arriva Carta straccia. Nel frattempo collabora con Battisti, Marcella Bella,Pierangelo Bertoli, Cristiano Malgioglio, Franco Battiato e ancora Alice, Milva, Sibilla, Giusto Pio e Giuni Russo, di cui a volte è stato anche produttore. Nel 1978 apre lo Studio Radius, in cui inciderà i suoi album successivi. L'ultima apparizione di Radius è stata al Festival di Sanremo 2021, sul palco con i Coma_Cose nella serata delle cover per eseguire Il mio canto libero di Battisti.