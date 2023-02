Maggio: Pereira, già venduti 1 mln biglietti in più del 2022

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - "L'anno scorso in questo momento avevamo venduto 250.000 euro di biglietti per i primi quattro mesi, mentre quest'anno abbiamo venduto 1,3 milioni di euro di biglietti, sempre per i primi quattro mesi dall'anno. In pratica abbiamo già venduto un milione di euro di biglietti in più quest'anno". Lo ha detto il sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, Alexander Pereira, a margine della presentazione dell'85esimo Festival del Maggio e del ciclo Mehta-Mozart. Secondo Pereira "quest'anno è possibile arrivare a quattro milioni di euro" di incassi dalla vendita dei biglietti. (ANSA).