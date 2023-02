Carnevale Venezia, Cafè Concert a Palazzetto Bru Zane

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Anche il Cafè Concert, uno dei generi musicali più amati Oltralpe, troverà spazio a Venezia nei giorni del Carnevale. Palazzetto Bru Zane, che si propone la valorizzazione del patrimonio musicale francese tra il Settecento e gli inizi del Novecento, ha in programma tre serate il 17, 18 e 19 febbraio con la cantante, attrice e regista Émeline Bayart e Manuel Peskine al pianoforte nei brani celebri del repertorio del café-concert e delle chanteuses de caractère.

Lo spettacolo è cantato in francese. Émeline Bayart ama le canzoni che raccontano una storia: vicende di coppie che parlano di passione, di libertinaggio e di amore crudele; di uomini e di donne che si annoiano, si tradiscono e si dilaniano. Sono storie tristi che l'artista rende esilaranti.

Con l' accompagnamento di Peskine, la protagonista attinge al repertorio del café-concert e delle chanteuses de caractère - da Yvette Guilbert, il cui volto è l'immagine-guida della rassegna, a Juliette - senza cercare di imitarle, passando dal canto al parlato in un recital recital malizioso, divertente e poetico.

Dal 16 al 21 febbraio è previsto un calendario di visite guidate gratuite in italiano, francese e inglese nel Palazzetto Bru Zane. Il centro, inaugurato nel 2009 per volere della Fondation Bru, ha sede in San Polo 2368, a poca distanza dalla Chiesa dei Frari e dalla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, in un palazzo del 1695 appositamente restaurato per ospitarlo. (ANSA).