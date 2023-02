Tiziano Ferro a Ultimo, tu primo nel cuore di un oceano di gente

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Ultimo si è classificato quarto al festival di Sanremo 2023 ma può vantare, oltre al sostegno incondizionato dei suoi tantissimi fan, quello del collega Tiziano Ferro. "Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso" ha scritto il cantautore in un messaggio Instagram che lo stesso Ultimo ha voluto condividere sulle sue Storie.

Sempre sui social Ultimo condivide anche il messaggio di affetto e stima che gli è stato tributato dal grande Antonello Venditti, che lui stesso definisce un "padre". "Io c'ho un po' di responsabilità su Nicolò - dice Venditti - perché la canzone l'ho voluta fortemente pure io. E trovo che sia un capolavoro: dovete ascoltarla molto, molto bene".

Lo stesso Ultimo, subito dopo il quarto posto nella kermesse aveva voluto parlare a tutti i suoi fan, e anche ai giornalisti, dal suo profilo Instagram: "Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando". (ANSA).