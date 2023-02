Si aggiungono Ferrara e Rimini nell'OuverTour Summer di Lazza

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Toccherà anche il 'Summer Vibez' di Ferrara, domenica 9 luglio, e il 'Mamacita Summer Festival' di Rimini, venerdì 21 luglio, l'OuverTour Summer 2023 di Lazza, secondo al 73/o festival di Sanremo con 'Cenere'. Le date della tournee estiva sono state rese note oggi e si aggiungono a quelle indoor, che prevedono già il concerto di Lazza - tutto esaurito in prevendita - sabato 6 maggio all'Unipol Arena di Bologna. Il brano proposto all'Ariston ha conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove 'Cenere' è l'unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global e attualmente alla posizione 29. L'album 'Sirio' non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando il primato di permanenza alla posizione 'numero uno' di Vasco Rossi nel 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 milioni di stream è ufficialmente 'Quinto Disco di Platino', allungando la serie di certificazioni ottenute dal cantante e pianista milanese, finora 43 dischi di platino e 37 dischi d'oro. I biglietti delle nuove date saranno disponibili dalle 13 di martedì 14 febbraio su www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di domenica 19 febbraio. (ANSA).