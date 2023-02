Mika ospite al No Borders Festival 2023

(ANSA) - UDINE, 13 FEB - Mika, cantautore pop, autore di hit internazionali da Grace Kelly a We are Golden, da Elle Me Dit a Tomorrow, è il terzo grande artista in cartellone al No Borders Music Festival, la storica rassegna della musica senza confini tra Italia, Austria e Slovenia, giunta alla ventottesima edizione. L'artista si esibirà sul palco del festival, ai Laghi di Fusine (Udine), domenica 23 luglio alle 14.

Conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022, giudice di XFactor Italia per 5 edizioni, coach per sei nell'edizione francese di The Voice, ideatore e presentatore di Stasera CasaMika, un acclamato one-man-show di musica, intrattenimento e racconti di un viaggio molto particolare attraverso l'Italia, l'artista ha in programma la pubblicazione di nuove canzoni per il 2023 dopo la recente uscita della colonna sonora del film da lui composta e prodotta Zodi and Tehu, The Two Princes Of The Desert, suo ultimo lavoro.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione, tra gli altri, con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. (ANSA).