MiC: secondo appuntamento Viva Verdi! all'Opera di Roma

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Domani 14 febbraio 2023, al Teatro dell'Opera di Roma, andrà in scena il secondo dei concerti dedicati al progetto "VIVA Verdi"! Il Teatro dell'Opera partecipa con la prova aperta del Requiem diretto da Michele Mariotti, con un cast internazionale composto dal soprano Elena Stikhina, dal mezzosoprano Yulia Matochkina, dal tenore Stefan Pop e dal basso Giorgi Manoshvili. Protagonista anche il Coro della fondazione capitolina diretto da Ciro Visco.

La Messa da Requiem fu composta sull'onda dell'emozione per la morte di Alessandro Manzoni, poeta molto amato dal compositore, avvenuta il 22 maggio 1873.

I biglietti sono ancora disponibili sul sito del teatro www.operaroma.it.

Il ricavato della vendita, detratte le spese di gestione, verrà acquisito da Anfols - Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche e devoluto al Ministero della cultura per contribuire all'acquisto in via di prelazione della casa-museo del grande compositore.

Consulta il programma dei concerti qui https://cultura.gov.it/vivaverdi (ANSA).