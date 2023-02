Fedez torna a scrivere sui social dopo le polemiche

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l'amore trionfi sempre e comunque". Fedez è tornato su Instagram con questo messaggio, dopo un periodo di assenza che, su Twitter, aveva alimentato le voci di una fase di turbolenza in casa Ferragnez a seguito del presunto litigio seguito alla performance di Rosa Chemical a Sanremo. A seguire anche una story in cui ripropone il tweet pubblicato subito dopo l'esordio della moglie a Sanremo nel quale aveva scritto: "Sono fiero di te. Ti amo". Nella prima story una serie di foto che lo ritraggono insieme a artisti presenti a Sanremo: da Marco Mengoni a Tananai, da Lazza fino proprio a Rosa Chemical.

(ANSA).