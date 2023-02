Da Sanremo a Collisioni, Lazza unica data estiva in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Dopo l'annuncio di Sfera Ebbasta e Shiva previsti in concerto sabato 8 luglio, oggi Collisioni conferma la presenza di Lazza in concerto venerdì 7 luglio in piazza Medford ad Alba (Cuneo) per la sua unica data in Piemonte.

Dominata per 18 settimane la classifica con Sirio, l'album più venduto in Italia nel 2022 e il più ascoltato su Spotify, certificato Quarto Disco di Platino, Lazza si è messo in gioco anche a Sanremo con Cenere. Dopo il fulmineo sold-out dei palazzetti ad aprile in tutta Italia, l'artista è pronto per salire sul palco di Collisioni in una giornata nell'ambito del progetto giovani, organizzata in collaborazione con Banca D'Alba, che vedrà la partecipazione di altri artisti in fase di annuncio. Per una due giorni con un cartellone dedicato ai nuovi linguaggi della musica, che porterà ad Alba migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. "Si arricchisce ulteriormente il programma di Collisioni - commentano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al turismo e alle manifestazioni Emanuele Bolla -. Un festival a cui siamo legati, che rappresenta un elemento di offerta importante e consolida la posizione della nostra città a livello nazionale e internazionale, rafforzando la proposta artistica estiva di alta qualità che vogliamo mettere a disposizione di cittadini e turisti".