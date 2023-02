Ultimo, gli ultimi non vincono mai, si sa

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "Fratelli miei, vi voglio bene.

Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa". Così Ultimo, classificatosi al quarto posto alla finale di Sanremo con 'Alba', in una storia pubblicata su Instagram subito dopo il verdetto.

"Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz... loro. Sto scherzando", conclude con un sorriso, alludendo allo scambio polemico con i giornalisti subito dopo la finale del 2019, quando arrivò al secondo posto con il brano I tuoi particolari, alle spalle del vincitore Mahmood e della sua Soldi. (ANSA).