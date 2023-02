Musica: a San Valentino i Foja tornano ad esibirsi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - A sei mesi dall'ultimo concerto nella loro città i Foja tornano ad esibirsi dal vivo a Napoli e l'appuntamento di martedì 14 febbraio nel Teatro Bellini è sold out. Per il gruppo capitanato da Dario Sansone l'evento è importante per più motivi: con la chiusura del tour invernale iniziato con la pubblicazione dell'ultimo album 'Miracoli e Rivoluzioni' termina l'avventura musicale dello storico chitarrista Ennio Frongillo; inoltre, il concerto cade in un giorno speciale che coincide con il forte amore che i Foja hanno per la propria città e per i fans storici.

Ci saranno diversi ospiti. Al fianco del quintetto formato da Dario Sansone (voce), Ennio Frongillo (chitarra), Luigi Scialdone (chitarre e mandolino), Giuliano Falcone (basso) e Giovanni Schiattarella (batteria) troveremo l'attrice Isa Danieli, protagonista dell'ultimo video "Santa Lucia", che farà un'esibizione inedita; Francesco Di Bella frontman dei 24 Grana, Lorenzo Hengeller (pianista cantautore), Michele Signore (violinista della Nuova Compagnia di Canto Popolare), Caterina Bianco (violinista e tastierista di Fanali e Passione Tour) e Viola Russo della compagnia di danza aerea FUNA. E' stata anche organizzata una mostra curata dalla Scuola Italiana di Comix, da sempre legata alla band. Nel foyer verranno esposte 12 tavole con illustrazioni animate realizzate dagli allievi della Scuola e dedicate alle singole canzoni contenute nell'ultimo disco.

"Non vediamo l'ora di poter chiudere il tour nazionale che ci ha riempito l'anima d'affetto nella nostra amata Napoli, ci aspetta una serata d'amore intenso, con ospiti e di emozioni - dice Sansone - su di un palco pregno di storia e poesia come il Bellini, di fronte al nostro meraviglioso pubblico avremo l'opportunità di salutare degnamente il nostro storico chitarrista Ennio rendendogli merito con una grande festa.

L'evento chiuderà solo una parte del tour di 'Miracoli e Rivoluzioni' in attesa dei concerti estivi che ci vedranno portare in giro le canzoni con una nuova line-up". Il concerto sarà un lungo excursus nel variegato repertorio passato e presente con una particolare attenzione all'ultimo lavoro discografico dal quale sono stati estratti cinque singoli con altrettanti video. (ANSA).