Hit parade nel segno di Sanremo, Mengoni già in testa ai singoli

Marco Mengoni con Due vite (Epic Records Italy/ Sony Music Italy), il brano con cui partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo a 10 anni da L'essenziale, si posiziona in soli due giorni come primo singolo nella classifica FIMI-Gfk. Ha debuttato in prima posizione in tutte le classifiche digitali: primo in classifica su Spotify (Italia), su Amazon Music, Apple Music, Itunes e in top 100 delle canzoni più ascoltate al mondo. Marco Mengoni del resto è anche è il favorito per la vittoria a Sanremo 2023.

All'interno di una chart totalmente influenzata dalla kermesse canora. Se al secondo posto troviamo Guè, Anna e Sfera Ebbasta (Cookies N' Cream) in terza posizione ecco Bresh & Shune (Guasto d'amore) che scende dal podio. In quarta arriva subito da Sanremo Mr. Rain con Supereroi. Blanco, è sesto con L'isola delle rose (-1).

Lazza con il suo nuovissimo singolo è Cenere presentato al Festival è nono, così come Elodie e i Coma_Cose sono al decimo e all'undicesimo posto, rispettivamente con Due e L'addio. Ma Lazza ha spalanca ufficialmente le porte della storia della musica italiana con l'album dei record da oltre 800 MLN di stream SIRIO (Island Records) conquistando oggi per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, oltre ad essere al primo posto della chart Vinili. Quello raggiunto dall'artista del roster Me Next, con all'attivo 42 Dischi di Platino e 37 Dischi d'Oro, è un record di permanenza al n.1 che entra di diritto negli annales FIMI/GfK: non si registrava da ben 12 anni (con Vasco Rossi). Al secondo posto e' stabile GEOLIER - "Il Coraggio dei Bambini". Il rap Gue' con "MADREPERLA", scende dal podio in terza posizione e i Maneskin di RUSH addirittura al quinto posto. In quarta Shiva con "Milano Demons". (ANSA).