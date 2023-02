A Trieste 'Data Zero' del primo tour negli stadi dei Måneskin

(ANSA) - TRIESTE, 10 FEB - I Måneskin hanno annunciato oggi a sorpresa la "Data Zero" del loro primo tour negli Stadi (una produzione Vivo Concerti): domenica 16 luglio 2023, allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. I biglietti per il concerto - organizzato da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG - saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 febbraio online su Ticketone.it. Negli ultimi due anni i Måneskin hanno letteralmente conquistato il mondo: il loro nuovo disco "Rush", pubblicato lo scorso 20 gennaio, è al primo posto in 15 classifiche diverse e nella TOP 5 di 20 Paesi; hanno conquistato 18 dischi di Diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d'oro e totalizzato oltre 7 miliardi di streaming. Questi numeri si riflettono pure dal vivo, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e un tour interminabile: dal Giappone all'America, dai più importanti club ai principali festival rock, i Loud Kids (Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan) sono stati nominati nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards 2023 e la prossima estate tornano in Italia per quattro serate negli stadi a Roma e Milano. Il Fvg e Trieste diventeranno la casa dove avverrà l'allestimento di questo importante tour e quella allo Stadio Nereo Rocco diventerà di fatto la prima vera data, che richiamerà i fan da tutta Europa e da tutta Italia. "Un evento importante, che porta ancora una volta in Friuli Venezia Giulia - dopo il concerto di Lignano dello scorso anno - uno dei gruppi più amati e seguiti da una platea anagraficamente trasversale e che regala così una nuova vetrina prestigiosa al nostro territorio, richiamando l'attenzione di un ampio bacino di appassionati non solo regionale ma internazionale", è il commento di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Fvg. "Trieste che in questi ultimi anni attraverso delle offerte culturali importanti ha avuto una crescita incredibile potrà offrire ai propri cittadini ed ai numerosi ospiti e turisti l'occasione di assistere ad un evento eccezionale", ha aggiunto Giorgio Rossi, Assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Trieste. (ANSA).