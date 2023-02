Sanremo: web accusa Grignani di bestemmia, "è invenzione"

(ANSA) - SANREMO, 09 FEB - "Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto "porto via" prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l'esibizione, anche sulla differenza che fa l'età.

Questo è quello che vorrei che fosse colto". E' la dichiarazione di Gianluca Grignani dopo che dal web è partita nei suoi confronti l'accusa di aver bestemmiato a fine esibizione.

(ANSA).