"Madonna rifatta", l'ira della popstar per le critiche

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - Fronte liscia e brillante come una ciotola di porcellana, sopracciglie depilate e schiarite fino ad essere quasi invisibili, zigomi gonfi quanto le labbra: Madonna ha reagito con ira alle reazioni dei fan (e non) che l'hanno derisa ferocemente dopo l'apparizione ai Grammy di domenica scorsa. "Misogini, pieni di pregiudizi contro gli anziani", ha sparato a zero la cantante dopo commenti al vetriolo tra cui quello del conduttore della tv britannica Piers Morgan, non certo un ammiratore: "Pensavo che Halloween fosse in ottobre".

La reazione sui social ha fatto ombra al vero motivo per cui Madonna - il peso di sette Grammy alle spalle - era salita sul palco della Crypto.com Arena per introdurre una performance del musicista non binario Sam Smith con la cantante trans Kim Petras. Le cose non sono andate come Madonna aveva immaginato: "Anziche' rendere omaggio al coraggio di artisti come Sam e Kim, molti hanno scelto di parlare solo di certe foto ravvicinate fatte da un fotografo con una lente che avrebbe distorto qualsiasi faccia", ha spiegato la 64enne cantante, sentendosi "intrappolata nella misoginia e il pregiudizio anti-anziani di un mondo in che rifiuta di celebrare donne oltre i 45 anni e sente il bisogno di punirle se continuano a dimostrare forza di carattere, impegno nel lavoro e la voglia di essere avventurose".

Madonna non sta al gioco: "Non mi sono mai scusata per le mie scelte creative, per il mio aspetto o per il modo con cui mi vesto e non comincero' certo adesso", ha detto la camaleontica cantante, e il 'New York Times' sembra darle ragione.

La commentatrice e romanziera Jennifer Weiner ripercorre in un op-ed la storia delle "reinvenzioni intenzionali" di Madonna in 40 anni di carriera: "Dall'arrivo sulla scena dei club di New York con corsetti vintage, guanti di pizzo e crocifissi, all'ascensione tra i reali di Hollywood col look alla Marylin di Material Girl". E sempre la Weiner cita la Madonna androgina, la dominatrix, quella hippie convertita alla cabala, i look designer chic, retro-disco, o da lady inglese nella campagna britannica dopo le nozze con Guy Ritchie per non parlare del simbolo del sesso nel libro fotografico Sex di Steve Meisel.

