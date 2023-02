l'Ariston si scatena con i Maneskin

(ANSA) - SANREMO, 09 FEB - Arrivano i Maneskin e l'Ariston si scatena. Damiano & CO, che proprio da questo palco nel 2021 iniziarono la cavalcata che li ha portati a conquistare il mondo, hanno dato la scossa al festival.

La band ha regalato al pubblico un medley con alcuni dei loro successi: I wanna be your slave, Zitti e buoni (il brano con cui primeggiarono prima a Sanremo poi all'Eurovision Song Contest), The loneliest e l'ultimo singolo Gossip sulle cui note è salita sul palco anche la leggenda del rock Tom Morello.

Prima di salutare, i Maneskin hanno ricevuto il Premio Città di Sanremo. (ANSA).