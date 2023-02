Zeffirelli e il Maggio musicale, convegno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Il Maggio musicale fiorentino ricorda Franco Zeffirelli nel centenario dalla nascita con un convegno organizzato per l'11 febbraio, vigili del compleanno del maestro, nel foyer della galleria della Sala grande del Teatro fiorentino. 'E per castelli in aria', il titolo dell'incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli e con gli Amici del Teatro del Maggio (ingresso libero), che richiama il prezioso bozzetto di Zeffirelli (conservato nell'Archivio storico del Maggio) per il Troilo e Cressida di William Shakespeare messo in scena al Giardino di Boboli nel giugno del 1949 con la regia di Luchino Visconti e le scenografie di Zeffirelli. Il convegno ripercorrerà alcune tappe che hanno legato il nome di Zeffirelli alla storia della festival fiorentino, per omaggiare "uno dei più grandi registi e scenografi italiani di tutti i tempi cercando di proporre un'occasione che permettesse di ripensare a una delle personalità più complesse e poliedriche che ha segnato in modo profondo il teatro, il cinema e più in generale il mondo dell'arte lungo il XX secolo". Al convegno prenderanno parte il sovrintendente del Maggio Alexander Pereira, Pippo Corsi Zeffirelli, presidente della Fondazione Zeffirelli, Angelo Foletto, presidente dell'Associazione nazionale critici italiani che l'11 febbraio ha deciso di tenere la propria riunione annuale al Maggio, Caterina d'Amico, Luciano Alberti, Cecilia Gasdia (in streaming) che parlerà di La traviata a Firenze, celeberrima produzione firmata da Kleiber e Zeffirelli nel 1984, Manuel Rossi, Diego Fiorini, Lindita Adalberti, Maria Alberti, Cesare Mancini e Giovanni Vitali.

Si parlerà del 'dialogo' tra Zeffirelli e il Maggio, aperto nel 1949, quando giovanissimo firmò le scenografie del Troilo e Cressida di Visconti, giungendo sino al 2007 con la messinscena di Pagliacci, ultimo spettacolo per il Comunale. Si ripercorreranno anche i rapporti tra Zeffirelli e l'altro grande festival toscano, l'Accademia musicale Chigiana. Saranno inoltre proiettate l'intervista a Franco Zeffirelli realizzata nel 2014 da Paolo Spirito e Ciro D'Aniello e il cortometraggio 'L'Accademia Musicale Chigiana', il suo esordio dietro la macchina da presa (1950). (ANSA).