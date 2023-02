La Female Symphonic Orchestra Austria a Piacenza e Modena

(ANSA) - PIACENZA, 08 FEB - La ricerca, la scoperta e la diffusione del repertorio sinfonico di compositrici poco note o sconosciute del periodo classico e romantico, sono alla base del progetto che nel 2019 ha spinto la direttrice palermitana Silvia Spinnato a fondare a Salisburgo, sua città di adozione, la Female Symphonic Orchestra Austria (Fsoa). Quel complesso strumentale, formato da sole donne, nei prossimi giorni suonerà in Italia, il 10 febbraio al Teatro Municipale di Piacenza e l'11 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, alle 20,30.

Il programma, uguale per le due serate, è dedicato alla compositrice tedesca Emilie Mayer e a Johannes Brahms. Le musiciste dell'Orchestra Sinfonica Femminile Austriaca restituiscono alle compositrici storiche la loro voce riscoprendo ed eseguendo i loro capolavori, con la missione di colmare questa lacuna nel settore della musica classica. Il repertorio dell'orchestra, in continua espansione, comprende composizioni di Emilie Mayer, Marianna von Martinez, Louise Adolpha Le Beau, Amy Beach, Mel Bonis, Alice Mary Smith ed Ethel Smyth. Saranno le musiche di Emilie Mayer (1812-1883), caduta nell'oblio per oltre un secolo nonostante i successi e i riconoscimenti ottenuti, al centro del concerto che si aprirà con la Faust Ouverture, Op. 46, e si concluderà con la Sinfonia N. 1 in do minore.

Emilie Mayer vanta un catalogo di otto sinfonie e almeno quindici ouverture da concerto, oltre a numerose opere da camera e cicli liederistici. Nessuna donna compositrice dell'epoca ha compilato un'opera così vasta come quella di Emilie Mayer, che riuscì a realizzare ciò che alla maggior parte delle donne compositrici della sua generazione non venne concesso. A completare il programma sarà la Serenata N. 2 in la maggiore, Op.16, di Johannes Brahms, scritta nel 1859, rivista nel 1875 e dedicata a Clara Schumann. Silvia Spinnato ha diretto importanti compagini sinfoniche come l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Mozarteum Orchester di Salisburgo e le orchestre del Teatro Verdi di Trieste e del Teatro Bellini di Catania.

(ANSA).