Enzo Favata in Vietnam per serata dedicata a musica italiana

(ANSA) - CAGLIARI, 08 FEB - Il musicista e compositore sardo Enzo Favata ritorna in Vietnam, quattro anni dopo una tournée di grande successo che lo vide protagonista nel Paese asiatico.

L'occasione speciale è data dal concerto straordinario promosso dall'ambasciata italiana ad Hanoi per i cinquant'anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam. L'appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 febbraio all'Opera House di Hanoi con il Concerto di San Valentino "Dall'Italia con amore", organizzato dall'Orchestra Filarmonica di Saigon, l'Opera e il Balletto Nazionale del Vietnam e il Teatro dell'Opera di Hanoi.

In programma un mix di musica lirica e jazz (compreso un brano dello stesso Favata), con un omaggio al grande compositore Ennio Morricone curato dall'artista sardo insieme al vibrafonista Pasquale Mirra.

"La scena musicale del paese indocinese è di altissima qualità e l'Orchestra Filarmonica di Saigon rappresenta una delle realtà più importanti asiatiche" spiega Favata. Insieme ai due musicisti italiani e all'orchestra, guidata dal maestro Nguyen Bao Ahn, ci saranno anche straordinaria violinista Trinh Minh Yen, il gruppo del sassofonista vietnamita e Bao Long ed altri cantanti e musicisti internazionali e vietnamiti.

La serata inaugurale vedrà la presenza al concerto di Maria Tripodi, Sottosegretaria di Stato agli Affari Esteri, che sarà in visita in Vietnam per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. (ANSA).