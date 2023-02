Dudamel nominato sul podio della NY Philarmonica

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - Alla scadenza del suo contratto nel 2026 il carismatico direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel lascerà la Los Angeles Philarmonica per dirigere la Filarmonica di New York. La nomina, di cui hanno dato notizia congiuntamente le due istituzioni musicali, è un colpo per l'orchestra sinfonica newyorchese dopo l'annuncio l'anno scorso che l'olandese Jaap van Zweden avrebbe lasciato il podio dopo solo sei anni.

La Filarmonica di New York è la più antica orchestra sinfonica negli Stati Uniti e ha avuto sul podio giganti come Gustav Mahler, Arturo Toscanini e Leonard Bernstein. Di recente ha riaperto la sua sede a Lincoln Center, ora battezzata in onore dell'impresario musicale e mecenate David Geffen, dopo una radicale ristrutturazione 'state of the art' da 550 milioni di dollari.

Dudamel è un maestro la cui fama trascende il rarefatto ambiente della musica classica: è apparso a un Super Bowl e ispirato il personaggio interpretato da Gael García Bernal nella serie di Amazon Mozart in the Jungle in cui è apparso in un cammeo. L'anno scorso il 'wunderkind' venezuelano, frutto e paladino del programma 'El Sistema' di educazione musicale del suo paese di origine, è stato nominato direttore dell'Opera di Parigi pur mantenendo l'incarico alla Filarmonica di Los Angeles dove è alla guida dal 2009. Dudamel ha inciso con le orchestre sinfoniche di Berlino e di Vienna, ma anche per la colonna sonora di un recente Guerre Stellari e per la versione di Steven Spielberg del musical West Side Story.

Ad attirarlo sulla East Coast e' stata Deborah Borda, presidente e Ceo della Filarmonica di New York, che 14 anni fa, quando aveva lo stesso incarico a Los Angeles, aveva scommesso sul giovanissimo musicista contribuendo a farne una superstar nella recentemente inaugurata Walt Disney Concert Hall. La Borda spera ora di ripetere quel successo a New York.

Il compenso del nuovo maestro è ancora top secret: a Los Angeles Dudamel, che prenderà il posto di van Zweden con un contratto iniziale di cinque anni, guadagnava 2,8 milioni di dollari. (ANSA).