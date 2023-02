A Roma Christian Poltéra con il prezioso violoncello Stradivari

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il violoncellista Christian Poltéra, considerato tra i più interessanti della sua generazione, debutta all'Accademia Filarmonica Romana il 9 febbraio con la pianista inglese Kathrin Stott in un concerto al Teatro Argentina dedicato a composizioni celebri di Brahms, Chopin e Prokof'ev. Il musicista svizzero impugnerà il leggendario "Mara" costruito da Antonio Stradivari a Cremona nel 1711 che deve il suo nome al primo proprietario conosciuto, il violoncellista Giovanni Mara che avrebbe venduto lo strumento per pagare i debiti. Passato in mano a vari musicisti nel corso di due secoli, nel 1961 a causa di un naufragio di una nave nel Rio de la Plata, mentre il proprietario Amedeo Baldovino si trovava con il Trio di Trieste, lo strumento viene recuperato dopo essere rimasto immerso molte ore nell'acqua. Sono stati necessari tre anni di restauro e ricomposizione delle parti perché il violoncello potesse riprendere a suonare.

Svizzero di Zurigo, classe 1997, Christian Poltéra a 17 anni è stato chiamato a sostituire Yo-Yo Ma nel Concerto di Elgar con la Tonhalle Orchestra Zurich diretta da David Zinman. Pochi anni dopo è stato nominato BBC New Generation Artist nel 2006-07 indicato fra le Rising Stars della European Concert Hall Organization (ECHO). Da allora è invitato a suonare solista con le principali orchestre internazionali. Il concerto romano si apre con lo Scherzo per la Sonata F.A.E. di Johannes Brahms, scritto nel 1853 in collaborazione con Dietrich e Schumann per omaggiare il giovane violinista Joseph Joachim. È del 1949 la Sonata op. 119 di Sergej Prokof'ev, anche questa dedicata a un giovane virtuoso violoncellista della metà del XX secolo, il grande Mstislav Rostropovič. La Sonata per violoncello e pianoforte op. 65 che chiude la serata è uno dei rari pezzi che Fryderyk Chopin non compose per il solo pianoforte. Vide la luce fra il 1845 e il '46 negli anni della maturità del compositore e si lega all'amicizia fra il musicista polacco e il violoncellista August-Joseph Franchomme. (ANSA).