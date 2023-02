Verdena, "Volevo magia tour" arriva anche in Europa

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Dopo aver annunciato un ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor, venerdì 31 marzo 2023 al Palazzo dello Sport di Roma, i Verdena porteranno il loro album "Volevo Magia" sui palchi delle principali capitali e città europee. Otto date che vedranno la band in tour all'estero nel mese di aprile, a Lubiana, Monaco, Berlino, Colonia, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo.

Cresce intanto l'attesa per l'appuntamento nella Capitale, a recupero dei due concerti previsti per martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2022 all'Atlantico Club, riprogrammati per un'unica data che sarà una grande festa per celebrare il primo palazzetto della band. In apertura si esibiranno Edda e gli Handlogic.

Vincitore del Premio come miglior disco dell'anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it, al "Volevo Magia" ha fatto seguito un tour, prodotto da Dna Concerti, che ha registrato sold-out per quasi tutte le date e che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani.

