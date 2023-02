Una compilation in vinile per rilanciare Rockin'Umbria

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 06 FEB - Punta su una compilation in vinile Rockin'Umbria per rilanciare il suo marchio. Creando anche eventi ed iniziative territoriali, proprio come era agli esordi dello storico festival, per farlo tornare ad essere la vetrina privilegiata della cultura musicale giovanile.

Il progetto Digital calling-Rockin'Umbria è stato presentato alla Piattaforma di Umbertide. Nasce per emulare, a distanza di anni, il precedente "Umbria Calling" del 1986, in cui vennero pubblicate sempre con un vinile e sotto il marchio dello storico festival alcune tracce di band del territorio. "Digital Calling" si muove quindi nel solco di "Umbria Calling", denominazione dell'incubatore sotto cui veniva raccolta ed identificata la produzione del territorio al tempo di Rockin'Umbria e ne raccoglie l'eredità.

Digital Calling è ideato e realizzato dall'associazione St.Art, prodotto dal Comune di Umbertide (prima di Perugia fu infatti questa città a credere ad inizio anni '80 sulle potenzialità del festival) e dall'etichetta discografica Night Vibez e distribuito da Audioglobe. Undici gli artisti inseriti nella compilation ai quali si aggiungono ospiti di rilievo quali Ralf & Fresco, A Bit At, Beatiful Sinners feat Sanna Artfield Todd Terry Remix, Feel Fly, Fringuello feat Dan Mar, F.T.G feat Marco Baroni, Manu P feat Jeorge Romero, Mash Up, Steb, Vincenzo Viceversa.

"Sono passati anni - ha detto il sindaco Luca Carizia - ma un amarcord di questo tipo credo che sia molto proiettato in avanti, sui giovani e sul futuro".

All'interno del disco in vinile si può trovare anche un testo di Fabrizio "Fofo" Croce sulla storia di Rockin'Umbria oltre alla ricchissima lista, in formato poster, dei concerti del festival. L'immagine di copertina raffigura un'opera dell'artista scultore Luca Leandri, già nella precedente compilation del 1986. (ANSA).