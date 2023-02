A Roma il Festival Spiritualia, dal 25 febbraio al 31 marzo

di Ida Bini (ANSA) - ROMA, 06 FEB - "In viaggio da Krónos a Kairós" è il tema del Festival Spiritualia, in programma a Roma dal 25 febbraio al 31 marzo. L'evento multidisciplinare e interculturale è incentrato sulla spiritualità e sui concetti di "tempo che scorre" e di "momento opportuno", grazie al dialogo tra musica, arti e scienza. Diverse e bellissime le sedi che lo ospitano: dalle chiese barocche di San Carlo alle Quattro Fontane e Sant'Agnese in Agone all'antichissima S. Maria in Cappella dell'XI secolo e alla rinascimentale S. Maria dell'Orto a Trastevere. Il Festival si articola in diverse sezioni - musica, architettura, fotografia, video, arte, teatro, danza e scienza - e concentra la sua attenzione sul tema "In viaggio da Krónos a Kairós", partendo da Krónos, l'implacabile scorrere del tempo, e muovendosi alla volta di Kairós, il momento giusto, l'occasione, che nei vari appuntamenti del Festival si manifesta attraverso la musica, la voce, il suono, che in ogni cultura sono principio vitale, dall'OM dei buddisti al vertiginoso incipit del Vangelo di Giovanni.

Il Festival offre un terreno comune a tradizioni e culture diverse, che qui possono incontrarsi e arricchirsi a vicenda, esprimendosi in lingue attuali o antichissime, e nel linguaggio universale della musica. Ogni evento è, dunque, un'esperienza immersiva, un'occasione per leggere attraverso lo sguardo della spiritualità le inquietudini del tempo presente.

Il Festival Spiritualia è promosso dall'Associazione culturale Novartes, fondata e diretta dal musicista e fotografo Stefano Sabene, e si avvale della collaborazione di Roma Opera Omnia, della Fondazione Santa Francesca Romana, del Festival del Tempo e di Panzoo.

Il programma completo è sul sito: spiritualia.it (ANSA).