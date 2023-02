Sanremo: Premio Lunezia ai Coma_cose

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Sono i Coma_cose ad aggiudicarsi il Premio Lunezia 2023, per la qualità del testo del brano L'Addio, in gara al festival di Sanremo. A rendere nota la scelta è Stefano De Martino, patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André.

"L'addio è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma L'addio è anche una canzone dall'attesa energia musical-letteraria. L'addio nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. L'addio come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto", afferma De Martino.

A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori, membro Commissione del Premio Lunezia: "Il tema che abbiamo premiato è il coraggio e la protezione. Un tema che al Festival di Sanremo è sempre stato considerato al pari di una terapia di coppia, talora speziato da ripicche e dispetti. Meritato il Premio Lunezia per Sanremo".

La XXVIII edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2023 in varie tappe nazionali. (ANSA).